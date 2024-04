Ponte sullo Stretto, Occhiuto: “sconcertante vedere italiani e meridionali che tifano contro”

StrettoWeb

“E’ sconcertante che ci siano italiani e meridionali che fanno il tifo contro il ponte sullo stretto di Messina”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine dei lavori di Feuromed, in corso a Napoli.

“Il Ponte è invece una grande infrastruttura che dimostrerà quanto interesse ha comunità nazionale nei confronti del Sud e renderebbe conosciuta al mondo la regione. Se oggi si facesse un sondaggio in Cina o in Giappone chiedendo dove è la Calabria molti non lo saprebbero. Se dovesse esserci il ponte sullo stretto la Calabria insieme alla Sicilia diventerà il luogo più importante come attrattore turistico”, ha concluso Occhiuto.

