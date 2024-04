Ponte sullo Stretto, il M5S aizza gli espropriandi a fare ricorso per bloccare l’opera: “sportello informativo/legale gratuito”

StrettoWeb

I parlamentari messinesi del MoVimento 5 Stelle, l’on. Antonio De Luca e la senatrice Barbara Floridia, annunciano che “A seguito della pubblicazione da parte della società ‘Stretto di Messina’ dell’avviso relativo ai soggetti che saranno interessati dagli espropri ai fini della costruzione del Ponte sullo Stretto, anche se non è ancora stato approvato il progetto definitivo, riteniamo importante che le persone interessate a queste procedure abbiamo la possibilità di avere tutte le informazioni necessarie per porre in essere gli adempimenti amministrativi, ai fini di una migliore tutela della propria posizione. Il primo fra tutti, ad un esempio, la visione degli elaborati grafici e la presentazione, entro 60 giorni, delle osservazioni sugli stessi. Proprio per questo saremo al fianco dei cittadini, mettendo a disposizione uno sportello informativo/legale nella nostra segreteria politica ubicata in via Dogali 50, per tutti coloro che vorranno procedere in tal senso e per avere maggiori ragguagli sulla vicenda in questione. Sarà presente, inoltre, un consulente che riceverà nella nostra segreteria, previo appuntamento, chiamando o mandando un messaggio whatsapp al numero 090 9561217”.

