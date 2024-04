Ponte sullo Stretto, Lupi: “opera strategica e simbolo d’innovazione”

StrettoWeb

“I ponti sono fatti per unire e non per dividere: non rendiamo anche il Ponte sullo Stretto l’ennesimo totem di uno scontro politico. Siamo sempre stati favorevoli alla realizzazione del Ponte perché, oltre a essere un’infrastruttura strategica per il Paese, indispensabile per i collegamenti tra la Sicilia e la terraferma, sarebbe un’opera di alta ingegneria, un simbolo dell’Italia, delle sue innovative capacità progettuali, delle altissime competenze tecniche e scientifiche. La richiesta di una maggiore documentazione del ministero dell’Ambiente certificano la volontà del Governo di realizzarlo nella massima sicurezza e col minor impatto ambientale possibile, con tempi e costi certi”. Così il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

