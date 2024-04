Ponte sullo Stretto: disponibile il documento con l’ELENCO degli espropri: come funziona per i rimborsi

StrettoWeb

Sono stati pubblicati oggi dalla Società Stretto di Messina i riferimenti urbanistici e quelli anagrafici di tutti coloro che saranno coinvolti nelle operazioni di esproprio per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Nel documento, di 1.526 pagine si evince che non tutte le particelle elencate prevedono che i proprietari perdano il possesso del loro bene in quanto la prima grande suddivisione è quella fra gli espropri e l’asservimento.

In alcune zone – soprattutto dove dovrà essere costruita la torre che sosterrà il ponte, o dovrà passare la ferrovia o sarà realizzata un’opera complementare – il bene sarà completamente espropriato con un importante indennizzo. In altre zone dove ci sarà il cantiere o altre attività ma non sarà necessario espropriare l’intera zona, potrà esserci semplicemente una “servitù“. Anche in questo caso adeguatamente indennizzata.

Per gli espropri è prevista una valutazione di mercato del bene, come da leggi dello Stato, e i proprietari riceveranno indennizzi adeguati.

CLICCA QUI per leggere l’elenco completo degli espropri.

