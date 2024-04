Ponte sullo Stretto, a Contesse banchetto informativo del M5S

StrettoWeb

Sabato 20 aprile dalle 10.30 alle 12.30 a Contesse (piazza Ignazio Lax, via Marco Polo – civici 319-323), il consigliere della II Municipalità del MoVimento 5 Stelle, Paolo Scivolone, ha organizzato un banchetto informativo rivolto ai cittadini della zona sud coinvolti dagli espropri per l’apertura dei cantieri per i lavori del Ponte. Sarà presente anche l’on. Antonio De Luca.

Intanto, dopo Messina anche nel Comune di Villafranca Tirrena, sarà attivato uno sportello informativo/legale in favore di tutti coloro che necessitano di supporto nella vicenda degli espropri, gestito dalla segreteria dell’on. Antonio De Luca e della sen. Barbara Floridia. Per informazioni e appuntamenti allo sportello di Villafranca Tirrena, è necessario chiamare o mandare un messaggio whatsapp al numero 090 9561217.

