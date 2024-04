Ponte sullo Stretto, il vergognoso (e fuorviante) manifesto del PD apparso a Villa San Giovanni

StrettoWeb

Non bastavano le manifestazioni con 100 persone (dicendo di essere in migliaia); l’irruzione in Consiglio Comunale che ha impedito a Ciucci di parlare (e si definiscono antifascisti); le nuove manifestazioni di chi invece le manifestazioni le faceva per dire “sì”, solo poco tempo fa. I No Ponte sullo Stretto non sanno più a cosa appigliarsi e le provano tutte. L’ultima “mossa” è del PD di Villa San Giovanni, che ha affisso un vergognoso (e fuorviante) manifesto per le strade del Comune reggino.

Riproponiamo testualmente quanto scritto: “Sulla difesa della salute dei villesi e sulla tutela del nostro territorio non si possono accettare ‘compromessi’. No al Ponte di Salvini”. Firmato: Circolo PD di Villa San Giovanni. Vergognoso, dicevamo, perché adesso si ricorre pure al manifesto. Fuorviante, ribadiamo, per non dire diffusore di fake, quelle solite per propagandare un no solo ideologico. Quale difesa della salute dei villesi – vorremmo capire – andrebbe preservata? La salute di un Ponte che ridurrebbe, e di molto, le emissioni di Co2 rispetto a quelle invece prodotte dagli attuali spostamenti via mare dei traghetti? Quali compromessi – vorremmo capire ancora – non si possono accettare? Per caso quelli degli espropri? Perché, da quanto ci risulta, non si tratta della prima opera che prevede degli espropri, degli accordi economici con gli espropriati. E’ la legge, e la legge dice che un bene pubblico e di utilità nazionale ha la precedenza su un privato, a patto che questo sia “risarcito” nella giusta maniera.

Il manifesto resta vergognoso, quella vergogna che invece i No Ponte non hanno ancora perso, nonostante sia rimasto ben poco a cui appigliarsi. Qualche giorno fa l’Europa ha riconosciuto l’opera strategia all’interno del corridoio Ten-T. Il Ponte non è di Salvini, della Lega, del Governo, della Società Stretto di Messina.

