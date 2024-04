Ponte sullo Stretto, importante incontro a Roma sugli espropri

StrettoWeb

Il Presidente della Commissione Ponte del Consiglio Comunale di Messina, Giuseppe Trischitta, unitamente a una delegazione della II e VI Municipalità di Messina, ha incontrato l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci e tecnici della società, con l’obiettivo di approfondire il tema degli espropri legati alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

In particolare, per la VI Municipalità “Peloro” erano presenti: il Presidente Francesco Pagano; il Vice presidente Giovanni Donato; il Vice presidente Ing. Giovanni Francesco Russo; il Consigliere Massimo Costanzo. Per la II Municipalità “Calispera” erano presenti: il Presidente Davide Siracusano; il Vicepresidente Giovanni Danzi; il Vicepresidente Rosario Mangano; il Vicepresidente Antonio Stracuzzi; il Consigliere Salvatore Lanfranchi; la Consigliera Antonella Scaramuzzino.

Al centro del confronto, richiesto dai Consiglieri delle due Municipalità, tempi, modi e tipologie di espropri che riguardano il territorio di competenza. L’incontro si è concluso ricordando che il 17 aprile si terrà una specifica audizione in Commissione Ponte, sul tema espropri e, a seguire, si terrà un ulteriore incontro con il Consiglieri della II e VI per approfondire alcuni aspetti più in dettaglio.

