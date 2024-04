Ponte sullo Stretto, Ciucci zittisce tutti e poi fissa le prossime tappe: “ecco cosa faremo”

StrettoWeb

Ospite di prestigio questa mattina all’Università di Reggio Calabria per il forum “Ponte del Mediterraneo”. Pietro Ciucci, A.D. della Società Stretto di Messina, ha parlato del Ponte sullo Stretto a qualche giorno dalle osservazioni del MASE, che tante polemiche hanno scatenato. Già subito dopo il file del VIA, Ciucci aveva rassicurato. Ora ribadisce. “Sono stati fatti due passi avanti, perché questa è la fase in cui abbiamo avviato due procedure fondamentali: quella di Valutazione di Impatto Ambientale e la conferenza dei servizi. Quale giorno fa il MASE ci ha dato le indicazioni e le osservazioni previste nei primi 30 giorni della procedura. La conferenza dei servizi invece è l’occasione per tutti gli enti affinché possano esprimere pareri e richieste, così che noi possiamo tenerne conto”.

Poi continua: “non ci sono rallentamenti, perché anche alle osservazioni – 239, ma potevano essere 260 o 180 – risponderemo nei 30 giorni previsti. E’ prevista anche la possibilità di chiedere un’integrazione di tempo, decideremo più avanti. Di questi 239, solo un terzo richiedono delle attività nuove. Per il resto si tratta di dettagli di chiarimenti, ma non nuovi lavori. Obiettivo settembre il CIPESS e quindi la fase realizzativa. Teniamo conto di istanze del territorio e procedure, per una questione di trasparenza, ma contiamo di aprire i cantieri entro quest’anno e di concludere nel 2032“. In alto l’intervista integrale.

