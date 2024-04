Polistena, tutto pronto per il ritorno della rassegna “Alberolibro”: il PROGRAMMA

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Polistena presenta la rassegna AlberoLibro 2024, ciclo di manifestazioni che racchiude i temi ambientali con argomenti di attualità e cultura. Si comincia il 13 aprile alle ore 18 al Salone delle feste con la presentazione del libro “34%. La storia di una legge per il Sud. La questione meridionale a Bruxelles”. L’iniziativa vedrà la presenza di Rossella Cerra e Roberto Longo, autori del libro, e della meridionalista Cinzia Lamberti. La terza edizione di AlberoLibro sarà caratterizzata da approfondimenti che riguardano il Mezzogiorno, quale territorio dimenticato ed oggi nuovamente preso a bersaglio dai propositi di autonomia differenziata innescati dall’attuale Governo.

Il programma di appuntamenti

In tutto saranno sei le tappe di AlberoLibro 2024, distribuite tra aprile e giugno, tra cui si segnala in particolare il 18 maggio la presentazione del libro “Un paese felice” dello scrittore Carmine Abbate, plurivincitore di premi letterari in tutta Italia. Il libro “Un Paese felice” tratta di una storia ambientata nella cornice del territorio della Piana ai tempi della paventata costruzione del V° centro siderurgico poi fortunatamente mai realizzato.

Gli altri appuntamenti saranno il 7 Maggio, con la presentazione del libro “Il Gioco d’azzardo, le mafie e lo Stato” del prof. Rocco Sciarrone; il 28 maggio in presenza dell’autore Mariano Mazzullo sarà presentato il libro “Esercizi Filosofici”; il 14 Giugno in collaborazione con l’ANPI sarà presentato il libro di Fabio Cuzzola dal titolo “Uccidete il Dj, il settantasette in riva allo Stretto”. AlberoLibro si concluderà il 29 giugno con la presentazione del libro Gotha del giornalista Claudio Cordova. Gli appuntamenti del 7 maggio e del 29 giugno saranno inclusi nella Stagione dell’Antimafia. Gli altri argomenti trattati durante la rassegna spazieranno dalla filosofia al diritto. In due appuntamenti saranno coinvolte le scuole superiori.

Contestualmente sono già partite le operazioni di piantumazione di nuovi 23 alberi nei giardini comunali e delle scuole cittadine che si completeranno con la Giornata dell’Albero in presenza dei ragazzi delle istituzioni scolastiche.

