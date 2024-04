Policlinico di Messina, Uil – Fpl: “avviate le procedure per la liquidazione delle spettanze dei lavoratori”

StrettoWeb

“Apprendiamo con soddisfazione che l’A.O. Policlinico di Messina ha avviato le procedure per la liquidazione delle spettanze dei lavoratori. In riscontro alla nota inviata dal dott. Paolo Petrucci (presidente CdA Italy Emergenza), tramite Pec in data 27 marzo 2024, con la quale ha dato comunicazione alle diverse organizzazioni sindacali e contestualmente ha chiesto agli enti di committenza di avviare l’intervento sostitutivo, ex art.1676 c.c. e art.11comma 6 D.lgs. 36/2023 per il pagamento della retribuzione relativa al mese di febbraio 2024 ai lavoratori della Italy Emergenza impegnati nella commessa dell’Azienda Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina”. Lo afferma il segretario generale della Uil-Fpl di Messina, Livio Andronico.

“Siamo contenti – aggiunge Andronico – dell’avvio delle procedure di liquidazione delle spettanze, al fine di garantire, in un momento socio economico particolarmente difficile, il sostentamento dei dipendenti e delle loro famiglie già, fortemente provati dai continui ritardi. Pertanto se la liquidazione delle spettanze avverrà nei tempi dovuti sarà scongiurato lo sciopero di giorno 12 aprile del personale. Tuttavua, continueremo a confrontarci con la stazione appaltante, così come con la cooperativa affinché i dipendenti possano avere la possibilità di lavorare in sicurezza ottenendo i dispositivi di protezione individuale ed effettuare ulteriori controlli e verifiche sui mezzi utilizzati per il trasporto dei pazienti del nosocomio”.

