Playoff Serie C, è ufficiale lo slittamento: il calendario aggiornato con le nuove date

La decisione era nell’aria e adesso è stata anche ufficializzata, nella giornata di oggi, così come annunciato ieri dal Presidente della Lega Pro Marani. Il calendario dei playoff di Serie C è stato modificato, posticipato per via della decisione dell’ultimo grado di giudizio sui punti di penalizzazione del Taranto, qualificato agli spareggi. In base alla decisione sul ricorso presentato dal club pugliese, infatti, potrebbero cambiare posizioni e dunque griglia.

Lo slittamento, tuttavia, è meno “lungo” del previsto. Non di una settimana, come si era inizialmente ipotizzato, ma di tre giorni. Anziché il 4 maggio, il primo turno si giocherà il 7. Questo perché la decisione sul Taranto verrà discussa il 3. A tal proposito, la finale di ritorno, quindi l’ultimo atto assoluto della stagione, è confermato per il 9 giugno.

Di seguito il calendario aggiornato con tutte le nuove date. Ricordiamo la presenza, tra le altre, di Crotone e Catania, che si è aggiudicato la possibilità dei playoff grazie alla vittoria della Coppa Italia Serie C.

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica SABATO 11 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Semifinali – Gara di Ritorno DOMENICA 2 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Andata MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2024

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 9 GIUGNO 2024

