Pizzo Calabro a vocazione turistica: nuove strategie di sviluppo | VIDEO

Pizzo Calabro è una delle tante mete a vocazione turistica della Calabria. Ma per dare quella spinta in più che serve per fare il salto di qualità, è necessario che anche le istituzioni – e la politica in generale – si occupino di evidenziare e migliorare quelle particolarità che il paese ha già a disposizione. A tale proposito il Primo Cittadino del paese vibonese, Sergio Pititto, ha raccontato alle telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb quali sono i punti su cui focalizzarsi.

Il sindaco parla di “mare pulito, di nuove infrastrutture materiali ed immateriali, ma anche di attrezzare i territori e di dare la giusta formazione ai nostri ragazzi”. Anche l’On. Riccardo Tucci punta tutto sul turismo come essenziale per lo sviluppo di Pizzo: “serve un lavoro coeso e condiviso per risolvere i problemi turistico-alberghieri presenti. Investire, quindi, sulla manodopera: prima si dava la colpa al reddito di cittadinanza, se non c’erano lavoratori. Ora che il reddito è stato levato, serve una soluzione alternativa”.

Intervista al Sindaco di Pizzo Calabro e all'On. Tuccio

