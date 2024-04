La Pista ciclabile del lungomare di Catania, un esempio straordinario di mobilità sostenibile

StrettoWeb

La pista ciclabile del Lungomare di Catania è uno dei migliori esempi di come si possa adottare questo strumento di mobilità sostenibile in modo virtuoso. Il tratto di Ognina, da piazza Mancini Battaglia fino a piazza Europa, è il più bello in assoluto e consente ogni giorno a migliaia di ciclisti di godere in piena sicurezza della pista ciclabile (vedi immagini nella fotogallery a corredo dell’articolo).

Sono inoltre in corso i lavori per prolungare la pista ciclabile molto più a Nord, fino a via Villini a Mare, grazie ad un virtuoso progetto del Comune che ha ottenuto il finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La pista ciclabile è realizzata a doppia corsia esclusiva e protetta da opportuni cordoli.

“Abbiamo un esteso progetto di trasformazione del concetto di mobilità, da cui scaturisce una riqualificazione non solo funzionale ma anche estetica della città, attraverso la cura e il rinnovamento dell’ambiente urbano a cui stiamo lavorando insieme al vicesindaco La Greca e all’assessore Parisi, in un’ottica di mobilità sostenibile che per noi è un valore strategico” ha detto il Sindaco Tarantino.

In tutta la zona del Lungomare e intorno alla pista ciclabile di Catania si trovano anche diverse strutture a servizio degli utenti della ciclabile quali ciclostazioni e pensiline smart, dotate di sistemi di ricarica per le bici elettriche.

