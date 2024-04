Pippo Inzaghi a Dazn parla anche di Reggio Calabria e Reggina

StrettoWeb

L’ex allenatore della Reggina Pippo Inzaghi è stato ospite di Dazn, intervistato da Pierluigi Pardo in occasione del format “Un’altra storia”. Il bomber del Milan, fino a qualche mese fa alla Salernitana (da cui poi si è dimesso, dopo la richiesta di ritorno di Iervolino), ha affrontato tanti argomenti. Non poteva mancare il legame con il fratello Simone, a un passo dal suo primo Scudetto in panchina con l’Inter in caso di vittoria nel derby con il Milan. Ma ha anche parlato del passato recente, del suo addio da calciatore, del primo periodo in panchina, della sfera personale e del calcio in generale.

Un passaggio anche sulla Reggina e su Reggio Calabria. “Gli ultimi anni sono stati difficoltosi. A Reggio Calabria abbiamo ottenuto un ottimo risultato, a Brescia sono stato esonerato da terzo in classifica. Anche a Salerno si stava lavorando bene per quel contesto. Non ho capito l’esonero. E’ un capitolo chiuso, a Salerno vivo e sto bene. Come sono stato benissimo a Reggio Calabria, Benevento, Brescia e Salerno, anche a Verona. Io mi nutro proprio di questo. Non conta la categoria, cercherò il progetto giusto per divertirmi”. Di seguito l’intervento completo.

