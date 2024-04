Penta Servizi, storico accordo sul fronte energia: da Messina un importante traguardo

StrettoWeb

È Penta Call, società del gruppo Penta Servizi, la prima agenzia autorizzata in Sicilia per la vendita dei prodotti gas, luce e servizi accessori targati Heracomm. È quanto stabilito nell’accordo siglato tra l’azienda di Francesco Maria Morreale e il colosso Hera Comm. Il Gruppo Hera, cui fa parte la controllata Hera Comm, è il terzo operatore energetico d’Italia, con oltre 3,8 milioni di clienti nel Mercato Libero e Tutelato, e dal 1° luglio luglio 2024 con oltre 5 milioni. Terzo operatore in Italia, nella vendita dei prodotti gas e luce. L’accordo siglato a Messina nei giorni scorsi con l’account manager Federica Arbau, rappresenta un’altra importante sfida per la società del Gruppo Penta, negli ultimi anni in ascesa nel panorama nazionale delle utilities.

Le parole dei protagonisti

Per l’amministratore unico della società, Francesco Maria Morreale, questa partnership “consentirà di creare nuovi sbocchi occupazionali su tutto il territorio messinese. Questi importanti accordi, unitamente alla configurazione del mercato libero, porteranno ad una crescita ulteriore dell’azienda, sia lato corporate che lato recruiting”. Per l’account di Hera, Arbau, “questo accordo rappresenta una nuova sfida in Sicilia. Il Gruppo Penta ha dimostrato negli anni di essere una realtà solida in ambito utilities e questo ci fa credere fortemente che con questa azienda siciliana si prospettano ora e nel futuro grandi e importanti progetti di sviluppo”.

