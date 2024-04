StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa sull’A2 del Mediterraneo a Reggio Calabria e precisamente poco prima dello svincolo di Villa San Giovanni. Il sinistro, che ha causato 2 feriti, è stato in direzione sud tra un’auto e un mezzo pesante. L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata.

Sul posto sta intervenendo in questi minuti la Polizia Stradale di Reggio Nord e i soccorritori del 118.

