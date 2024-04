Paura sulla ss106: uomo finisce contro il parabrezza di un’auto a Cassano

StrettoWeb

Momenti di tensione sulla Strada Statale 106 nel comune di Cassano all’Ionio: nel primo pomeriggio, un uomo di nazionalità rumena è finito con la bici contro il parabrezza di un’auto mentre transitava sulla strada in località Bruscate. Nonostante la violenza dell’impatto, l’incidente non è stato fatale né per l’uomo, né per il conducente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cassano e il 118 per le prime cure del caso. A seguito di un primo medicamento, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Corigliano per accertamenti.

