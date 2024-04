Paura in Udinese-Roma, malore per N’Dicka: partita sospesa, “forse un infarto”

StrettoWeb

Tanta paura nel corso di Udinese-Roma. La gara è stata sospesa sull’1-1 dopo un malore accusato da Evan N’Dicka. Il calciatore giallorosso ha lamentato un dolore al petto e si è accasciato in campo. Portato fuori dal campo, negli spogliatoi è stato sottoposto a un elettrocardiogramma. L’esame ha suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci, così è stato in ambulanza trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Quando è stato portato fuori, il giocatore era cosciente e collaborativo. La Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo, Significa che, per fortuna, non è in pericolo di vita. Le prime indiscrezioni sono arrivate da Dazn: “il calciatore è stato sottoposto ai primi accertamenti, forse è un infarto“, le parole dell’inviato.

