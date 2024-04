Attimi di paura a Reggio Calabria, uomo ubriaco aggredisce i poliziotti sul Corso Garibaldi

StrettoWeb

Serata agitata in pieno centro a Reggio Calabria. Poco fa un uomo ubriaco ha creato scompiglio sul Corso Garibaldi, aggredendo due poliziotti, che lo hanno poi bloccato con lo spray al peperoncino, arrestato e portato via.

L’uomo, visibilmente agitato già dalla prima serata, è stato allontanato da un locale del centro, avvicinandosi a un altro, la pizzeria “Per Piacere”, qualche ora più tardi, con una bottiglia in mano. I cittadini, spaventati, hanno chiamato la Polizia. Uno dei due agenti, che hanno provato a fermare l’uomo, è stato aggredito con dei pugni in pieno volto. Successivamente, utilizzando lo spray al peperoncino, l’aggressore è stato calmato e fatto salire in auto, ma solo dopo tanta fatica e l’arrivo di altre pattuglie.

