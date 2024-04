Paura a Castrovillari: scontro auto-furgone, coinvolti madre e figlio

StrettoWeb

Solo tanta paura per madre e figlio che ieri, intorno all’ora di pranzo, sono rimasti coinvolti in un incidente a Castrovillari, comune del Pollino. I due viaggiavano a bordo di un’auto in Via Padre Pio quando si sono scontrati con un furgone. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasferito madre, figlio e conducente del mezzo all’Ospedale Ferrari per le cure del caso. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi. Presente sul luogo anche una pattuglia dei Carabinieri per stabilire la dinamica dell’accaduto.

