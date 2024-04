“Parlami, ti ascolto: la comunicazione tra genitori e figli nell’era del digitale”, primo incontro al Liceo Campanella di Reggio Calabria

StrettoWeb

Il Liceo Classico “Tommaso Campanella” sottolinea da sempre il valore delle relazioni interpersonali, ponendo al centro della sua riflessione la crescita emotiva e la formazione umana dei singoli studenti. Alleato inalienabile in questo percorso è la famiglia, agenzia formativa chiamata a svolgere un ruolo essenziale e complesso. All’interno del progetto “Skills for Life”- Pnrr azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (DM 170/2022). Percorsi di orientamento con le famiglie, saranno proposti due incontri.

La dottoressa Valentina Cartisano, in qualità di esperto esterno, interverrà in merito ad attività di affiancamento, istruzione e orientamento alle famiglie riguardo a situazioni di disagio della sfera socio psico- emotiva dei ragazzi. Un lavoro sinergico è indispensabile per raggiungere determinati traguardi e mirare al successo formativo dei giovani.

Il primo incontro, per i genitori degli alunni del primo biennio, “Parlami, ti ascolto”: la comunicazione difficile ma non impossibile tra genitori e figli nell’era del digitale, si svolgerà martedì 9 aprile dalle 15:00 alle 17:30. Il secondo, rivolto ai genitori degli alunni del secondo biennio, Gestione dei conflitti inevitabili tra genitori e figli: come riattivare il dialogo in famiglia, avrà luogo giovedì 11 aprile dalle 15:00 alle 17:30.

Queste le parole della Dirigente Carmen Lucisano “Il parent coaching è un metodo innovativo dedicato ai genitori per promuovere l’equilibrio familiare, migliorando la qualità della comunicazione e la gestione delle dinamiche, mira a sviluppare competenze parentali per porsi con fiducia di fronte alle sfide quotidiane”. È indispensabile essere motivati a introdurre e accrescere l’empatia nel rapporto con i figli, esercitando le capacità di comprensione e ascolto attivo.

La Dirigente sottolinea anche come sia determinante acquisire gli strumenti che consentono di incoraggiare gli adolescenti a esprimere apertamente e senza timore le loro emozioni, favorendo una comunicazione trasparente in cui ciascuno possa ascoltare ed essere ascoltato; è necessario, inoltre, imparare a gestire i cambiamenti per saperli fronteggiare con strategie adeguate.

Fine del percorso proposto è l’acquisizione di una maggiore consapevolezza che promuova un processo di crescita attiva. Tale crescita diventa effettiva se si impara a instaurare con i figli una comunicazione efficace, utilizzando specifici strumenti e competenze che permettano di individuare e attenuare le reciproche responsabilità durante i conflitti e di costruire relazioni serene.

