Papa Francesco ha dato disposizioni per il suo funerale: “sarò nella bara, niente catafalco”

Domani 3 aprile uscirà il libro-intervista su Papa Francesco, ‘El sucesor’ (edizioni Planeta), a cura del periodista spagnolo Javier Martinez-Brocal. Tra i diversi temi toccati in questa lunga conversazione, il Santo Padre ha anche parlato… del suo funerale! Rispecchiando quanto predicato dall’inizio del suo Papato, Francesco ha infatti spiegato che il rito funebre verrà semplificato: per lui nessun catafalco come coloro che lo hanno preceduto, ma una semplice bara “con dignità ma come ogni cristiano”.

Il Santo Padre ha quindi ricordato i funerali di Benedetto XVI spiegando che “sarà l’ultima veglia funebre celebrata così, con il corpo del Papa esposto fuori dalla bara, su un catafalco. Ho parlato con il cerimoniere e abbiamo eliminato questo e tante altre cose perché il rituale attuale era troppo sovraccarico”.

Sul luogo di sepoltura, invece, Francesco ha dato disposizioni per la Basilica di Santa Maria Maggiore. E ha ben spiegato anche il punto in cui verrà seppellito: “dopo la statua della Regina della Pace c’è una stanza in cui conservavano i candelabri. E’ quello il luogo, mi hanno confermato che tutto è pronto”. Un luogo per il riposo eterno molto caro al Pontefice: Bergoglio, infatti, si recava nella chiesa mariana anche prima di diventare il Capo della Chiesa, per pregare e cercare pace.

