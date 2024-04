Pallanuoto, sabato cruciale per il Cosenza: maschile e femminile entrambe a Catania

StrettoWeb

“Sabato per noi è una partita molto importante e sono sicura che daremo tutte il 100%. Brizz è un’avversario molto ostico, noi dal canto nostro siamo sicure di aver lavorato tanto e bene sia dal punto di visto fisico sia tattico per ritrovare delle sicurezze che avevamo perso, quindi siamo pronte alla battaglia”. Presenta così, Enmily Maria Garcia Salcedo, la forte atleta cubana, la prossima partita della Cosenza pallanuoto femminile.

Settima giornata di ritorno prevista nella piscina “Scuderi” di Catania contro la Brizz nuoto. Orario di inizio previsto per le 16. Una gara fondamentale, in previsione play out, per la squadra allenata da mister Francesco Fasanella. Poi, per il finale di campionato, si dovranno affrontare Roma (in casa, a Cosenza) e Genova fuori casa contro Netafim Bogliasco. Sprint decisivo e momento clou dell’intera stagione agonistica.

Anche la Serie C maschile a Catania

Appuntamento importante anche per la serie C maschile. Sempre a Catania. “Sabato affrontiamo una squadra molto preparata ed esperta. L’unica del nostro girone a punteggio pieno. Non sarà sicuramente facile, ma la partita dell’andata ci dà la consapevolezza di poter fare risultato. Abbiamo la voglia e il dovere di rifarci dopo il pareggio della settimana scorsa. Metteremo in acqua tutto quello che abbiamo lottando ad ogni azione e con la grinta che ci contraddistingue in ogni partita”, le parole dell’atleta Enrico Chiappetta. Appuntamento ore 14 contro la Copral.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.