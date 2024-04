Pallanuoto, gli allievi del Cosenza battono l’Italica Reggio e si laureano campioni regionali

StrettoWeb

Campioni regionali! Finisce così un match combattutissimo che regala alla squadra Allievi Cosenza Pallanuoto il titolo. Dopo aver battuto agevolmente in semifinale il Crotone, nel pomeriggio “i nostri atleti Under 16 hanno trovato il successo al termine di un incontro di alto livello”, si legge nella nota entusiasta della società. “Contro l’Italica Reggio Calabria il pubblico ha assistito ad un partita bella e combattuta. Cosenza ha inseguito per tutto l’arco dell’incontro ed ha stretto i denti fino al quarto tempo, mandando in scena una rimonta avvincente in un clima infuocato e in una cornice di pubblico degna di un match fra prima squadre”, scrive ancora il club.

“A 8 minuti dal termine – prosegue ancora il racconto del match – i nostri erano sotto di 4 reti, ma un clamoroso quarto tempo, con un parziale in rimonta di 7-2 nato da un rigore sbagliato dagli avversari, regala il 15-14 e il titolo ad un gruppo che ha saputo reagire e approfittare delle assenze di alcuni avversari, usciti per limite falli. Complimenti agli avversari, ma il successo va quindi a Cosenza, che ora si prepara ad affrontare le migliori d’Italia nelle fasi nazionali del torneo”.

