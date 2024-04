Palermo, la prima di Mignani porta solo un pari: 2-2 contro la Sampdoria

StrettoWeb

Niente da fare, niente vittoria: la prima di Michele Mignani a Palermo porta solo un pari, per 2-2, contro la Sampdoria di Pirlo: al Barbera i due attaccanti ribaltano il vantaggio ospite, ma gli occhi sono tutti per la magia di Darboe al 60′.

La partita

Il Palermo vede i fantasmi quando va sotto, dopo dieci minuti circa, per la solita disattenzione difensiva: campanile in area, i difensori e il portiere si guardano, tutti aspettano, nessuno chiama la palla e ne approfitta Leoni, che con un tocco sornione manda in rete la palla, che aveva preso una strana traiettoria. I rosanero così si svegliano e prima dell’intervallo la ribaltano, con i due attaccanti: prima la pareggia il solito Brunori, che si guadagna e realizza un rigore; poi fa centro Mancuso con una zampata da piazzato, per il 2-1 alla fine del primo tempo.

Nella ripresa il Palermo vorrebbe gestirla e chiudere, ma non ha fatto i conti con Darboe, che all’ora di gioco tira una staffilata dai 30 metri e segna un gol bellissimo, quello del 2-2. Nell’ultima fase, anche grazie ai cambi, la compagine di Mignani prova a trovare il nuovo vantaggio, ma né Di Francesco né Di Mariano (traversa) ci riescono. E finisce così.

Risultati Serie B, 32ª giornata

Brescia-Pisa 3-1

Feralpisalò-Cosenza 2-2

Spezia-Lecco 1-1

Sudtirol-Parma 0-0

Ternana-Modena 0-0

Catanzaro-Como 1-2

Palermo-Sampdoria 2-2

Reggiana-Cittadella 0-2

Classifica Serie B

Parma 66 Como 61 Cremonese 59 Venezia 57 Catanzaro 52 Palermo 50 Brescia 45 Sampdoria 44 Cittadella 42 Pisa 40 Reggiana 40 Sudtirol 39 Modena 39 Bari 35 Cosenza 35 Spezia 35 Ternana 33 Ascoli 31 Feralpisalò 31 Lecco 23

