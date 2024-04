Palermo-Cosenza, Viali tra infermeria e scelte di formazione: “ho scelto chi sostituirà Marras”

StrettoWeb

“Nelle ultime partite vediamo che la classifica è relativa rispetto allo scontro effettivo in campo. Il Palermo è forte ma noi vogliamo affrontarla nel giusto modo, con la giusta determinazione. In merito alla formazione, più che dubbi ho scelte. Ho provato cose diverse, dovremo essere bravi a cambiare in corsa. Da Piacenza la squadra mi ha dato grandi sensazioni, ho l’impressione che faremo una grande partita”. Esordisce così l’allenatore del Cosenza William Viali alla vigilia del match di domani pomeriggio al San Vito contro il Palermo.

“I cambi tattici a Piacenza? Ho fatto le mie valutazioni in fase di possesso, ma non è cambiato tanto. Voi guardate i sistemi di gioco, certo, ma lo sviluppo è sempre stato quello, abbiamo variato poco. Dovevamo comunque dare un segnale di presenza e combattività. Abbiamo lavorato tanto sulle nostre cose. Mignani alla prima ho visto che ha giocato col 3-5-2, conosco bene l’allenatore e so che giocava a 4 di solito. Non so se cambierà o lascerà il 3-5-2, ma non cambieremo il nostro modo di giocare”.

I singoli e l’infermeria

“Voca ha avuto un problema intestinale, ha perso un po’ di liquidi, Gyamfi invece ha avuto un problema muscolare post partita. Credo ci possano essere, poi se dal primo minuto o no farò le mie valutazioni più che altro sulla gara. Chi sostituirà Marras tra Mazzocchi, Canotto, Antonucci o altri? Ho già scelto e so che farà bene in base alle caratteristiche, che sono diverse magari da quelle di Marras. Mi preoccupa poco questo comunque. Viviani invece sta bene, sarebbe pronto per giocare ma, dovendo cambiare qualcosa, devo scegliere dove cambiare ma senza farlo troppo. Sono queste le analisi che sto facendo. Si sta allenando bene e deciderò questa sera”.

Di seguito i convocati (corredati dal numero di maglia) per la gara tra Cosenza e Palermo valida per la trentatreesima giornata del Campionato di Serie BKT in programma sabato 13 aprile allo stadio “San Vito Gigi Marulla” con fischio d’inizio alle ore 16:15.

I convocati

Portieri

12 Lai

77 Marson

1 Micai

Difensori

5 Camporese

17 Cimino

11 D’Orazio

6 Fontanarosa

99 Frabotta

18 Gyamfi

13 Meroni

23 Venturi

Centrocampisti

14 Calò

34 Florenzi

26 Praszelik

24 Viviani

42 Voca

98 Zuccon

Attaccanti

16 Antonucci

31 Canotto

19 Crespi

10 Forte

30 Mazzocchi

9 Tutino

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.