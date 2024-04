Il Palazzetto Insiti pronto al restyling: lo sgombero a Corigliano-Rossano | VIDEO

StrettoWeb

Si chiude con successo una vicenda contorta che ha privato, per molto tempo, Corigliano-Rossano di un bene pubblico. Il palazzetto Insiti torna nella mani del Comune che è partito nell’immediato con i lavori di sgombero e ripresa del possesso dell’area. “Oggi si chiude una vicenda lunga. Imbarazzante sotto il profilo istituzionale. Una vicenda di abusivismo, di arroganza, di illegalità” – ha dichiarato soddisfatto Flavio Stasi.

“Oggi la città di Corigliano Rossano recupera 41.000 m² che sono stati sottratti per anni alla Comunità, una storica struttura polivalente, sportiva, che oggi ovviamente abbiamo trovato in una situazione difficile e complessa. Questo è l’ennesimo segnale di come in questo territorio si afferma la legalità e si afferma anche il rispetto della comunità e dei cittadini”.

Corigliano-Rossano, al via i lavori di sgombero del Palazzetto di Insiti

