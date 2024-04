Padel, le reggine del “Mirabella” tra le prime 8 squadre d’Italia

StrettoWeb

Dopo aver conquistato il titolo regionale, la squadra femminile del “Mirabella” si classifica tra le prime otto squadre d’Italia cedendo ai quarti di finale al Friuli Venezia Giulia. Un risultato prestigioso per la compagine reggina che nell’ultimo fine settimana ha partecipato alle fasi finali al Circolo “Red Padel” di Roma. Capitan Carla De Leo, Emy Priolo, Francesca Pacetta, Stefania De Marzo, Anna Giordano e Chiara Pedà, accompagnate dall’istruttore Pietro Pirrello, hanno ben rappresentato Reggio e la Calabria negli ottavi contro la squadra siciliana di Misterbianco vincendo due gare su tre approdando ai quarti.

Al Centro Sportivo Mirabella, sempre più punto di riferimento del padel reggino e non solo, dove a breve saranno inaugurati altri due campi coperti oltre i tre esistenti, continua l’attività sportiva che coinvolge anche la formazione maschile. Con la coppa Italia in corso, a maggio partirà il campionato di Serie D ed è in programma anche un torneo sempre del circuito TPRA per classificati di quarta fascia. “Sono veramente soddisfatto di quanto fatto in questi mesi, le ragazze hanno dimostrato il proprio valore al cospetto anche di giocatrici più esperte. Sono certo che continuando cosi, ci leveremo tante soddisfazioni”. Queste le dichiarazioni del presidente Santo Praticò.

