Orrore in Sicilia: cane trovato impiccato e con segni di violenza

Orrore a Carini comune della città metropolitana di Palermo dove un cane è stato ritrovato impiccato, si tratta del ventunesimo animale che viene ucciso o che viene ritrovato morto con segni di violenza in Sicilia da inizio anno, in questo caso stando alle prime ipotesi il cane risulta essere morto da una decina di giorni. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che fa proprio l’appello della polizia locale della cittadina che invita chi sa a parlare, per poter trovare il responsabile o i responsabili della vicenda.

“Nei prossimi giorni presenteremo denuncia, ma intanto mettiamo a disposizione una ricompensa di 2.000 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia formale aiuterà a individuare e poi far condannare in via definitiva il responsabile di questo orrendo crimine”.

