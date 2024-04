Orrore in Calabria: ritrovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia

StrettoWeb

Orrore a Fuscaldo: questa mattina un’orrenda scoperta è avvenuta sulla spiaggia, con il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo 65 anni, un commerciante ormai in pensione. Il cadavere è stato trovato sulla riva in via Amendola ma, al momento, è ancora da chiarire la causa del decesso. Secondo i primi accertamenti, trattasi di malore o annegamento. Una scoperta ancora più macabra, poiché a ritrovare il cadavere sarebbe stato il fratello che, disperato, ha lanciato l’allarme. Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso, per l’uomo non vi era ormai più nulla da fare. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

