Operazione di Israele contro l’Iran nella notte, Tajani: “gli italiani sono al sicuro”

StrettoWeb

“Ho appena parlato con la nostra ambasciatrice in Iran e sto seguendo gli sviluppi della situazione a seguito delle esplosioni notturne a Isfahan. Ne parleremo con i Ministri degli Esteri nella sessione del G7 di Capri di stamani. Al momento nessuna criticità per gli italiani che vivono in Iran“. Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l’attacco di stanotte in Iran. “I connazionali sono al sicuro“, ha aggiunto Tajani intervistato da Rainews 24. Israele ha lanciato nella notte un’operazione ”limitata” contro l’Iran colpendo una base iraniana vicino a Isfahan. Le difese aeree iraaniane sono entrate in azione e tre droni sono stati abbattuti, come ha confermato il portavoce della agenzia spaziale iraniana su ‘X’.

Da parte di Ue e G7 c’è “uno sforzo diplomatico per la de-escalation, invitiamo tutti alla prudenza per evitare l’escalation nell’area“, ha detto ancora Tajani, aggiungendo che al momento l’operazione attribuita ad Israele in Iran “sembra conclusa” e ribadendo la contrarietà ad un attacco israeliano a Rafah, nel sud di Gaza.

“Gli impianti nucleari nella provincia di Isfahan sono completamente sicuri“, riferisce l’agenzia di stampa Tasnim, citando “fonti affidabili”. Dalla base di Isfahan sono partiti i missili lanciati verso Israele. Secondo quanto riferito da Siavosh Mihandoust, comandante anziano dell’esercito iraniano, nessun danno sarebbe stato causato nell’attacco notturno. Il rumore sentito durante la notte a Isfahan era dovuto ai sistemi di difesa aerea che avevano preso di mira un “oggetto sospetto“. Intanto, l’aeroporto di Teheran è stato riaperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.