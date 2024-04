Le nuove progettualità della Lega Navale di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Progettualità, condivisione d’intenti, collaborazione, nuove attività. Si è

mosso su queste direttive il proficuo incontro tra l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore ai Lavori Pubblici, Tatiana Novello e il neopresidente della Lega Navale – sezione di Rossano – Giuseppe Cicala. Temi cari alla Lega Navale, nell’ottica di una condivisione istituzionale delle iniziative che da sempre contraddistinguono l’associazione.

Il presidente della Lega Navale, accompagnato da una delegazione di soci, ha espresso la necessità della Lega di poter disporre di un sito sul litorale marittimo che possa consentire loro di implementare le attività dell’associazione in vista della prossima stagione balneare. Diverse le iniziative in campo, dalle attività volte a coinvolgere i

ragazzi con sport acquatici, corsi di vela, kayak e pesca sportiva, alla promozione dell’inclusione sociale e della nautica solidale, le attività sportive, in altri termini, per tutti e senza barriere, con particolare attenzione alle persone fragili, queste le priorità nell’azione della locale Lega Navale, con l’obiettivo di diffondere la cultura del mare in tutte le

sue forme.

“La Lega intende porre al centro della sua azione il tema della disabilità – ha dichiarato il presidente Cicala – mettendo in campo le azioni necessarie a ridurre la distanza fra le persona con disabilità e le ricchezze che il nostro mare può offrire”. L’assessore Novello, nel corso dell’incontro, ha illustrato i risultati conseguiti dall’amministrazione nelle politiche del mare, tra gli altri la prossima adozione del Piano comunale spiaggia unico, dopo un minuzioso lavoro di analisi e progettazione, soffermandosi sulle azioni che in prospettiva possono concorrere a facilitare lo sviluppo delle attività turistico ricettive.

A fine incontro il presidente Cicala, esprimendo la sua soddisfazione, ha sottolineato quanto importanti siano i segnali emersi, nella direzione di una collaborazione sinergica con l’obiettivo comune della valorizzazione delle potenzialità del territorio dal punto di vista del mare.

“La sinergia tra Istituzioni e enti pubblici associativi, come la Lega Navale è fondamentale per un migliore approccio sugli usi e le prospettive del mare – ha dichiarato l’assessore Novello. “Si è trattato di un incontro estremamente soddisfacente per quello che sarà un rapporto di collaborazione nell’ottica del miglioramento delle attività sportive, formative ed ambientali proprie degli obiettivi della Lega Navale e ampiamente condivisi e sostenuti dall’amministrazione”.

“Siamo soddisfatti perché c’è una convergenza di visione fra il Comune e la Lega Navale – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – che non è solo nella promozione del nostro mare, ricchezza straordinaria che dobbiamo tutelare, ma

soprattutto perché questo tesoro deve essere accessibile a tutti, in primis le persone con disabilità e le persone fragili. Tutti i soggetti che hanno questa filosofia troveranno ora ed in futuro un partner importante e disposto a collaborare

nell’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano”.

