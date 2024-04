Nuove attività per il Progetto culturale Biesse Giustizia e Umanità ‘Liberi di Scegliere’

StrettoWeb

Prosegue senza sosta il Progetto culturale Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere ideato dalla Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Bruna Siviglia, che si ispira all’operato del Giudice Roberto Di Bella. Martedì 9 aprile ore 10.30 in presenza all’istituto D’istruzione Superiore Nicola Pizi di Palmi ed in collegamento online con l’istituto Comprensivo Don Bosco Vibo Valentia e l’istituto D’istruzione Superiore Europa Unita Lissone Monza Brianza.

Un momento straordinario con la partecipazione della Troupe del Canale televisivo Australiano Dateline che farà un documentario sul percorso Giustizia e Umanità.

Interverranno come sempre il Giudice Roberto Di Bella Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania, il Magistrato Antonio Salvati la Dott.ssa Simona Vasta Giornalista Sky. E la testimonianza sempre toccante e commovente di Letizia Punturiero figlia di Maria Chindamo. Un percorso educativo culturale di prevenzione entrato nel cuore di tantissimi giovani che ha come obiettivo educare le giovani generazioni al valore della libertà, della scelta consapevole e responsabile.

Nel giugno 2023 il progetto culturale Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere è divenuto Legge Regionale. E stata emanata una circolare da parte dell’Assessorato alla Pubblica istruzione della Regione Calabria a tutte le scuole di ogni ordine e grado ad intraprendere il percorso culturale definito un faro educativo nel contrasto alla criminalità mafiosa.

Il Format targato Biesse ha fatto si che per la prima volta il Film trasmesso dalla RAI Liberi di Scegliere e l omonimo libro entrassero in maniera preponderante nelle scuole divenendo strumenti di educazione alla legalità. Grazie a questo progetto culturale il libro è stato adottato come libro di testo in tantissime scuole d’Italia.

Dalla Calabria è partita una grande rivoluzione culturale. Afferma Bruna Siviglia frutto di tanto lavoro di un impegno senza riserve che da sei lunghi anni viaggia da nord a sud.

Il concorso nazionale indetto dalla stessa associazione unisce gli studenti di tutta Italia con un unico sentimento che da contesti e realtà difficili si può uscire e che la libertà è il bene primario per la vita di ognuno.

