Notte di fuoco ad Isola Capo Rizzuto: incendiati gli automezzi di una ditta

Ancora un altro incendio che devasta le imprese calabresi: è accaduto alle 2: 30 del mattino, ad Isola Capo Rizzuto nel crotonese. I Vigili del Fuoco sono stati infatti allertati per un’autovettura andata a fuoco a Le Castella ma, giunti sul posto, hanno appurato che un intero cantiere edile, della ditta SO.I.GE.A., era in balìa delle fiamme. Secondo i primi accertamenti, il rogo sarebbe partito da un furgone Iveco Daily per poi propagarsi ad altri mezzi vicini.

Ancora in corso la conta dei danni: tra i più ingenti, un autocarro Iveco che portava sul cassone due mezzi movimento terra, un bob cat ed un mini escavatore. I Vigili del Fuoco hanno svolto egregiamente il loro lavoro circoscrivendo la zona interessata e spegnendo il rogo. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

