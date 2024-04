La “nota dolce” della Calabria: scopriamo il Tartufo di Pizzo Calabro | VIDEO

StrettoWeb

Pizzo Calabro, piccolo gioiello in Provincia di Vibo Valentia, punta tutto sul turismo: i commercianti si apprestano ad accogliere innumerevoli visitatori internazionali invogliandoli non solo con le bellezze naturalistiche ma anche con un’eccellente offerta gastronomica. Tra questa, non può mancare la “nota dolce” del pregiato Tartufo di Pizzo Calabro.

Le telecamere di Graziano Tomarchio per StrettoWeb si sono soffermate su un’antica gelateria della zona per raccontare e far conoscere “i segreti” di questo speciale dessert tutto calabrese. per scoprire di più – e leccarsi i baffi – clicca sul video!

La Calabria "gustosa": il Tartufo di Pizzo Calabro

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.