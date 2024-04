Nonna Cesira, 102 anni e a capo di un’azienda agricola: dalla Calabria a “La Vita in Diretta” | VIDEO

StrettoWeb

102 anni e non sentirli: è quanto dimostra Nonna Cesira Santagata, detta Donna Teresa, che conduce un’azienda agricola a Villapiana, in provincia di Cosenza. Energica e risoluta, come il suo lavoro richiede, ha mostrato la sua vita alle telecamere de “La Vita in Diretta” che l’hanno raggiunta a Trebisacce, dove la nonna “portento” abita. Lo stesso Alberto Matano, conduttore e giornalista del programma pomeridiano di punta su Rai Uno, loda la forza della nonna e la Calabria, la stessa terra che condivide con Donna Teresa.

Il servizio si apre con una meravigliosa panoramica sul borgo marinaro di Trebisacce, poi la voce arzilla di Nonna Cesira che a 102 anni sgambetta da una parte all’altra – con l’aiuto del suo fido bastone – e parla al telefono nelle vesti di manager dei suoi uliveti. Perché lei è così, Donna Teresa, alla guida di un’azienda agricola che dà lavoro a 20 famiglie dell’Alto Jonio Cosentino.

Nonna Cesira è rimasta vedova a 35 anni ma il triste evento non l’ha di certo buttata a terra: si è rimboccata le maniche e, ogni giorno, ha dedicato corpo e anima alla sua “campagna”: ricorda i periodi in cui, con gli altri operai, andava “cantando cantando” a lavorare nell’azienda. Ma non pensate mica che sia una nonnina all’antica! Donna Teresa è sempre al passo con i tempi: come lei spiega, “il successo della mia azienda dipende dall’innovazione perché ho puntato tutto sul biologico”.

E nonna Cesira ha un consiglio anche per i più giovani che si affacciano al mondo del lavoro: “prima di tutto lavorare che so tutt’ vacabunn’ (sono tutti vagabondi ndr.). E poi di fare, di non attendere e mettercela tutta”. Un esempio di come il passato incontra il futuro e che non è mai troppo tardi per rinnovarsi.

Nonna Cesira di Trebisacce a "La Vita in Diretta"

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.