“Muori e vivi per Gesù”, l’evento a Lamezia Terme in memoria di Maria Marino

Si è svolta il 2 Aprile a Lamezia Terme la presentazione del libro “Muori e vivi per Gesù, in memoria di Maria Marino” alle ore 18, all’interno di una sala in via Tevere 13. L’obiettivo è stato raggiunto con successo: ricordare come la signora Maria era veramente. Ho testimoniato che tante conversioni al Vangelo sono state possibili tramite lei, dopo aver condiviso con i presenti dei fatti pubblici e documentabili che hanno caratterizzato la vita di questa donna.

Ho riportato alcuni dialoghi privati, per poi affermare: “Non mi sembra normale per una nonna parlare così in profondità, erano messaggi pieni di Gesù e della Vergine Maria. A momenti non mi sembrava di dialogare con una nonna”. Dai contenuti scritti sul libro e poi esposti si evincono le tante verità sulla nonna: obbediente alla Chiesa, sofferente in Cristo e mossa dallo Spirito Santo. Ho concluso l’incontro: “senza essere autorizzata dal Vescovo, lei non avrebbe mosso un dito, amava il Papa e pregava sempre per lui e per tutti i Vescovi. Pochi conoscono i suoi scritti e come lei era veramente”.

