Montebello Jonico, sabato l’inaugurazione del campetto di calcio

Giorno di Pasqua don Giovanni Zampaglione nel dare gli avvisi alla Comunità di Masella (dopo un confronto e incontro con la sindaca Maria Foti) annuncia anche l’invito da parte dell’Amministrazione Comunale di Montebello Jonico a partecipare all’inaugurazione del campetto da calcio in erba sintetica per sabato 6 aprile alle ore 18.30 presso Masella. La notizia è stata accolta con entusiasmo da parte di tutti, parroco compreso; don Giovanni Zampaglione, in un post su fb, scrive: “finalmente l’attesa è finita. Sabato questa comunità assieme ai giovani e ai meno giovani scriverà una bella pagina di condivisione, comunione e aggregazione. Finalmente tutti potranno calpestare un terreno di gioco dopo tanta attesa. Diventerà certamente un punto di riferimento per tutta l’Area Grecanica e non”.

Unire è uno dei valori più significativi a cui crede fermamente il parroco don Giovanni Zampaglione. Masella, negli anni passati, ha sempre avuto piccoli campioni in erba e squadre con l’obiettivo sempre di creare socializzazione tra i giovani. Sarà poi la sindaca Maria Foti e l’Amministrazione a spiegare i prossimi passi inerenti il campo. Per ora questa comunità “gioisce” e aspetta con trepidazione il giorno dell’inaugurazione.

