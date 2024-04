Monopoli-Viola, 1° QT: inizia la gara decisiva per i Playoff, non c’è domani!

StrettoWeb

In postseason ogni partita è una finale. Ma, per forza di cose, quando si arriva a due partite dal termine della ‘fase a orologio’, ogni gara ha un peso specifico terribilmente rilevante. Lo sa la Viola, spalle al muro, con il solo obiettivo di vincere nella delicata trasferta di Monopoli per poi rimandare ogni discorso qualificazione ai Playoff all’ultima gara casalinga contro Salerno.

Come di consueto, StrettoWeb seguirà anche Monopoli-Viola con il proprio LIVE testuale raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match quarto per quarto.

