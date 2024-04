“Miti e Leggende….dai miti greci alle leggende messinesi”, venerdì la mostra del pittore Guglielmo

StrettoWeb

Venerdì 19 aprile, alle ore 18, presso il Foyer del Palacultura “Antonello”, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso, sarà inaugurata la mostra “Miti e leggende…dai miti greci alle leggende messinesi” del pittore messinese Giovanni Guglielmo. La mostra, che consta di sedici grandi tele e di trentadue grafiche, raffiguranti allegorie e i grandi personaggi mitologici dello Stretto di Messina, si prefigge di presentare alla cittadinanza e ai croceristi in transito, la narrazione del Mito che nei secoli ha accompagnato la storia di Messina e dello Stretto. Da Scilla e Cariddi, alla Fata Morgana, da Colapesce a Mata e Grifone, il visitatore sarà accompagnato in un percorso che lega Messina alla cultura del mondo greco e alle storie che ha tramandato.

Note sull’autore

Diplomato presso l’Istituto d’Arte di Messina e abilitato all’insegnamento di discipline pittoriche e plastiche, Giovanni Guglielmo ha insegnato materie artistiche presso l’Istituto Basile e Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo scientifico Archimede. La sua lunga attività, contrassegnata dalla sperimentazione multidisciplinare, lo porta a partecipare a numerose mostre e concorsi di pittura e scultura, conseguendo molti premi e riconoscimenti. Nel 1990 ha ricevuto il premio”Tindari d’oro” e nel 2009 il premio “Dicearco “. Le mostre più importanti le ha realizzate a Venezia, Catania, Imperia, Torino, Trento, Roma e Taormina. A dicembre 2021, per i 700 anni dalla morte di Dante, ha esposto presso il Palacultura “Antonello” la mostra “La Divina Commedia in punta di penna”, 70 tavole grafiche e un grande polittico ad olio. Nel 2023 ha partecipato alla Biennale Internazionale Sicily Trinacria di Palermo. Sue opere si trovano esposte in collezioni pubbliche e private.

