“Il miracolo di Colapesce”, il nuovo romanzo del messinese Roberto Fazio

Un viaggio tra Amore, Nostalgia e Disincanto. Un viaggio emotivo alla scoperta di cosa significa veramente tornare a casa, amare, perdere e, infine, trovare la speranza nelle profondità del mare della vita. Un viaggio percorso nel nuovo romanzo Il Miracolo di Colapesce di Roberto Fazio, edito da Bonfirraro, un’opera che naviga le acque tumultuose dell’amore, della perdita e del legame indissolubile con la terra natale, la Sicilia. Il libro sarà disponibile nelle migliori liberie, negli store on line dal 26 aprile. Ordinabile sul sito dell’editore.

La premiére del libro si terrà presso la Ubik di Trento, sabato 26 aprile alle ore 18, insieme all’autore dialogherà Alex Marcolla.

In questo romanzo intenso e commovente, Roberto e Ivana, una coppia siciliana trasferitasi a Trento, si confrontano con le sfide della vita, del lavoro, dell’amore e della morte, riscoprendo le radici e l’essenza stessa del loro essere. Mentre Roberto torna nella sua amata Sicilia per confrontarsi con i fantasmi del passato e del presente, Ivana lotta contro un dolore interiore che minaccia di annientare il futuro della coppia.

“Questo libro è nato da un’esigenza personale di esplorare le dinamiche dell’amore e del dolore, in bilico tra la speranza e la disillusione. Ho voluto immergermi nelle contraddizioni della mia terra, la Sicilia, per raccontare la storia di chi, come me, si sente eternamente diviso tra il desiderio di volare e il richiamo delle radici”, dice Roberto Fazio.

Il Miracolo di Colapesce non è solamente un romanzo d’amore; è una riflessione profonda sull’esistenza precaria, sul dolore della perdita e sulla malinconia dell’essere. È un’ode alla Sicilia, terra di bellezza e sofferenza, che cattura l’anima e costringe i suoi figli a una lotta interminabile tra il desiderio di fuga e il bisogno di appartenenza.

L’editore Bonfirraro afferma: “siamo entusiasti di consegnare ai nostri lettori Il Miracolo di Colapesce. Un romanzo che cattura l’anima della Sicilia e il cuore di chi legge. Roberto Fazio ha il dono di narrare storie che parlano direttamente all’anima, esplorando tematiche universali attraverso l’unicità della Sicilia. Questo romanzo è una testimonianza potente dell’amore e della resilienza umana, che siamo sicuri toccherà il cuore di molti. Unitevi a noi in questo viaggio emotivo alla scoperta di cosa significa veramente tornare a casa, amare, perdere e, infine, trovare la speranza nelle profondità del mare della vita”.

L’autore

Roberto Fazio nasce a Messina nel 1991. Il giornalismo e la scrittura sono da sempre le sue due più grandi passioni Nella sua libreria non mancheranno mai Pasolini, Calvino, Kafka ed Elena Ferrante, con uno spazio in bella vista per i grandi della cultura siciliana. La tradizione letteraria isolana è infatti un vessillo identitario da proteggere con orgoglio. E un amore, quello per la letteratura, che non ha più avuto confini. Laureato in comunicazione alla Sapienza di Roma e giornalista dal 2016. Ha collaborato per il Corriere dello Sport, nella capitale e la Gazzetta dello Sport, a Milano, oltre a portare avanti altre collaborazioni da freelance. Oggi vive a Trento ma lavora in una libreria di Bolzano, dove ha finalmente coronato un piccolo grande sogno: fare dei libri il proprio mestiere. Il miracolo di Colapesce è il suo romanzo d’esordio.

