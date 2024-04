StrettoWeb

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi torna a Reggio Calabria. Lo fa in occasione dell’inaugurazione della nuova sede in città dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Oltre a lui ci sarà il Sottosegretario di Stato con delega ai beni confiscati, On. Wanda Ferro, e altre Autorità.

L’evento si terrà in Reggio Calabria, giovedì 18 aprile 2024, presso la sede in via Tommaso Campanella, 55.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.