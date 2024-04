StrettoWeb

Dramma a Milazzo dove un operaio di 72 anni, impegnato in lavori di ristrutturazione in una palazzina, è caduto da un ponteggio ed è morto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed i carabinieri che stanno svolgendo le prime indagine per capire la dinamica dell’incidente mortale.

Seppur i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

