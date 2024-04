Milazzo, il sindaco consegna report dei finanziamenti ottenuti dal Comune

StrettoWeb

Il giorno dopo le polemiche in Aula sul bilancio e sulle spese sostenute dall’Amministrazione per interventi strutturali nel settore delle opere pubbliche, il sindaco Pippo Midili ha inteso fare il punto della situazione sui finanziamenti ottenuti in questi primi tre anni e mezzo di mandato. E ha diffuso un report contenente tutte le somme che il Comune di Milazzo ha ottenuto dallo Stato e dalla Regione, ed in particolare dal Pnrr che sarà consegnato anche a tutti i consiglieri comunali. Una risposta, ha lasciato intendere Midili, a coloro che ritengono che “si stia attingendo alle casse comunali per questi interventi”.

“Non mi faccio trascinare dalla polemica di chi vorrebbe bloccare tutto invocando cose senza fondamento. Lascio parlare i decreti di finanziamento che sono a disposizione di tutti e che ci hanno permesso di attuare quei processi di “rigenerazione urbana senza intaccare il bilancio comunale. Ecco quindi che grazie alle tante opportunità offerte a livello nazionale e regionale, Milazzo è riuscita a portare a casa in questo triennio pieno oltre 60 milioni di risorse per opere pubbliche. Risorse che sono giunte grazie alla progettualità che abbiamo portato avanti senza sosta per essere presenti a tutti i bandi che venivano pubblicati. E di questo ringrazio gli uffici che non si sono risparmiati”. L’elenco delle opere è lungo (ben 67 interventi, ai quali si aggiungono i 3 finanziati con le risorse del Gal).

