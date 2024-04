Paura a Milazzo: fiammata alla grigliata di Pasquetta: 14enne finisce in ospedale con ustioni

StrettoWeb

Paura a Milazzo nel giorno di Pasquetta dove un 14enne è rimasto ferito mentre accendeva il barbecue. Lievemente feriti anche altri due ragazzi che si trovavano vicino al giovane. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente medici del 118, che hanno trasportato inizialmente il 14enne all’ospedale Fogliani di Milazzo.

Successivamente, viste le ferite riportate, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Palermo. Il giovane non sarebbe, per fortuna in pericolo di vita.

