“Sospendo la mia campagna”. Donald Trump ha sorpreso i suoi sostenitori inviando questo messaggio via email e sms, ma era un originale pesce d’Aprile che in realtà serviva a raccogliere nuovi fondi per la sua candidatura alle presidenziali di novembre.

Cliccando sopra il messaggio, i suoi fan sono arrivati; su un sito che li invitava a donare 5,.500 o 3.300 dollari alla sua campagna. “Pensavi davvero che avrei sospeso la mia campagna? Pesce d’aprile”, è scritto in maiuscolo.

