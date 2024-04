Metro, bus e ferrovia: a Catania il progetto che rivoluziona l’intermodalità | FOTO

StrettoWeb

“Finalizzando quanto iniziato con la precedente Amministrazione, abbiamo approvato in via amministrativa il progetto definitivo dell’hub intermodale che dovrà sorgere a Fontanarossa, in corrispondenza dell’attuale parcheggio AMTS”. Così in una nota il Sindaco di Catania Enrico Trantino annuncia l’approvazione del progetto definitivo dell’hub intermodale che dovrà sorgere a Fontanarossa.

“Si tratta – spiega – di un’importante opera che permetterà l’interscambio tra la metropolitana (una volta prolungata la rete fino all’aeroporto), gli autobus extraurbani e la Ferrovia. La scelta progettuale è stata decisa da una giuria, a seguito di concorso. La procedura adesso prevede la redazione del progetto esecutivo e, di seguito, la gara e l’esecuzione lavori. Una volta completata, eviterà l’accesso in città di tante auto e degli autobus di linea, così alleggerendo il traffico cittadino. Capisco ci vuole molto altro, ma nessuno potrà mettere in dubbio il nostro dinamismo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.