Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani domenica 21 aprile

Le previsioni meteo per Domenica 21 Aprile a Vibo Valentia prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà coperto da nubi dense e si verificheranno precipitazioni leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore.

Nel corso della mattinata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino all’85%. Le temperature oscilleranno tra i +11°C e i +12°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 30km/h provenienti da Ovest.

Nel pomeriggio, le piogge diminuiranno di intensità e il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 47%. Le temperature massime raggiungeranno i +13°C, con una percezione di freddo che si manterrà costante.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi e tornerà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 2%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +8°C, con una percezione di freddo che potrebbe aumentare leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Vibo Valentia per Domenica 21 Aprile indicano un’alternanza di condizioni climatiche, con piogge leggere al mattino seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a cambi repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.1° perc. +8° prob. 14 % 7.7 SO max 13.7 Libeccio 74 % 1009 hPa 5 pioggia leggera +10.8° perc. +10° 0.15 mm 29.3 O max 40.6 Ponente 77 % 1009 hPa 8 pioggia leggera +11.7° perc. +11° 0.54 mm 34.1 O max 44.1 Ponente 79 % 1010 hPa 11 pioggia leggera +12.7° perc. +12° 0.34 mm 30.4 O max 39.2 Ponente 74 % 1011 hPa 14 nubi sparse +13.1° perc. +12.1° prob. 6 % 22 ONO max 26 Maestrale 63 % 1011 hPa 17 nubi sparse +11.4° perc. +10.3° Assenti 6.4 O max 7.6 Ponente 69 % 1013 hPa 20 cielo sereno +8.6° perc. +7.8° Assenti 6.2 SE max 5.7 Scirocco 80 % 1014 hPa 23 nubi sparse +7.9° perc. +6.1° Assenti 10.2 ESE max 9.9 Scirocco 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 19:40

