Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi sabato 13 aprile

StrettoWeb

Sabato 13 Aprile a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +16,1°C e i +21,9°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e provenienti prevalentemente da direzioni settentrionali e meridionali. L’umidità si attesterà intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1024-1025hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i +21,2°C verso le ore 08:00. Il vento sarà debole e proveniente da nord.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai +21°C. Il vento sarà sempre leggero e proveniente da direzioni variabili.

In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. Il vento sarà ancora debole e proveniente da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Aprile a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con temperature gradevoli e vento leggero. Le condizioni meteo si prevedono favorevoli anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +16.2° perc. +15.5° Assenti 9.1 N max 11.1 Tramontana 63 % 1024 hPa 7 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 6.1 N max 8.7 Tramontana 54 % 1025 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 0.8 SE max 8.3 Scirocco 47 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 3.9 S max 8 Ostro 53 % 1024 hPa 16 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 5.3 SSO max 7.7 Libeccio 58 % 1024 hPa 19 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 1.6 NE max 8.2 Grecale 60 % 1024 hPa 22 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 3 NE max 6.8 Grecale 56 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.