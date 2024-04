Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi martedì 16 aprile

StrettoWeb

Martedì 16 Aprile a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo coperto con probabilità di piogge leggere, mentre la sera il cielo rimarrà nuvoloso con possibilità di precipitazioni.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà del 90-100% con temperature comprese tra i +19,6°C e i +20,4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +19,2°C e i +20,1°C. Il vento soffierà principalmente da Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 6km/h e i 19,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si attesteranno intorno ai +16,3°C – +17,2°C. La temperatura percepita sarà simile, con valori tra i +16,2°C e i +17,1°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest con velocità comprese tra i 1,8km/h e i 6,9km/h.

In serata, il cielo sarà ancora coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +15,4°C – +15,5°C. La percezione della temperatura sarà simile, con valori tra i +15,3°C e i +15,4°C. Il vento sarà principalmente da Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra i 4,6km/h e i 7,7km/h.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Reggio Calabria si prevedono condizioni instabili con possibili piogge e cielo nuvoloso. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Aprile a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +20.8° perc. +20.3° Assenti 10.4 SSE max 17.9 Scirocco 55 % 1012 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 16 % 2.4 N max 17.6 Tramontana 68 % 1012 hPa 10 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 23 % 9.3 SSE max 16.3 Scirocco 64 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.3 mm 8.4 SSO max 11.9 Libeccio 84 % 1009 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° prob. 44 % 5.1 SSO max 6.1 Libeccio 78 % 1007 hPa 19 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 39 % 9.5 S max 12.7 Ostro 87 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.15 mm 3 NNO max 5 Maestrale 87 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.